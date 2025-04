Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 153 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 153 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Gerwisch durch.

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Minute 77: SV Union Heyrothsberge baut Führung auf 2:0 aus

In der 90. Minute gelang es Karsten Voelckel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Blau-Weiß Gerwisch noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska (89. Hrachowitz), Schulze, Westhause, Schlüter, Raue, Hanke (82. Wöhler), Vasükov (76. Vorhölter), Gropius (85. Peukert), Taube (46. Schäfer), Voelckel

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Dake, Matthe, Köthnig (90. Merten), Gehrmann (70. Joachimstaller), Siemke (84. Mangold), Deckert, Möser, Matthe, Grahn, Laue (60. Kattner)

Tore: 1:0 Christian Kloska (44.), 2:0 Tom Raue (77.), 3:0 Karsten Voelckel (90.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Maximilian Soppa, Felix Grünwald; Zuschauer: 153