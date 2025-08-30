Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

In Minute 17 schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Union Heyrothsberge gegen MSC Preussen – 20. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand), Fritz (88. Sensenschmidt), Marth, Schäfer, Gropius, Wöhler, Raue (68. Vogel), Schlüter, Taube (68. Schmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Chebli (70. Rezai), Preuss, Kulinich, El Zayat, Norenko, Jibril, Dervishaj, Jahjah (46. Kompaniiets), Al Mounif (70. Gjoci), Haxhiu (63. Hussen Gahdo)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83