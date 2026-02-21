Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

Minute 74: SV Union Heyrothsberge mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Bereits drei Spielminuten später konnte Hannes Schulze (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die Biederitzer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze), Schlüter, Kloska (86. Thorand), Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Voelckel, Wöhler, Fritz

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Wegelin, Niemann, Klawunn, Rasche, Kutz, Oeding, Alali Alhamad, Koopmann (80. Aldinar), Simon

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43