Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – 47. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Hannes Schulze ersetzte Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov kam rein für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alexander Vasükov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Vogel (67. Vasükov), Peukert, Marks (76. Wöhler), Voelckel (82. Hrachowitz), Hanke (67. Schulze), Möser, Fritz, Taube (70. Gropius), Marth

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Boeke (78. Naumann), Gallert, Rebone, Fritsch (63. Schüßler), Köhler, Müller, Blümel, Brussig, Berlin, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48