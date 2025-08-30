Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den MSC Preussen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 83 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SV Union Heyrothsberge nach einem klaren Rückstand den MSC Preussen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Raue (20.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Union Heyrothsberge gegen MSC Preussen – 20. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Raue (68. Vogel), Gropius, Taube (68. Schmidt), Marth, Fritz (88. Sensenschmidt), Schäfer, Schulze (82. Hanke), Schlüter, Kloska (90. Thorand)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Chebli (70. Rezai), Preuss, Kulinich, Al Mounif (70. Gjoci), Dervishaj, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Jibril, El Zayat, Jahjah (46. Kompaniiets), Norenko

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83