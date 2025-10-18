Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den BSV 79 Magdeburg mit 5:3 (3:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Am Samstag haben sich die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:0).

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Biederitzer einen zusätzlichen Erfolg. Marcus Schlüter versenkte den Ball in der 45. Spielminute. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze schoss und traf in der 66. Spielminute zum dritten Mal. So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Nsangou traf in Minute 81 zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Fritz, Peukert, Vasükov (73. Hanke), Schlüter, Kloska, Schäfer, Taube, Wöhler (77. Möser), Schulze (70. Thorand)

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Klinzmann, Nsangou, Kasper, Krüger, Hilgendorf (77. Bielau), Gröschner, Ellrich, Ngou, Nsien (37. Baumann), Bansemer

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48