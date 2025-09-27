Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Marcel Gieseler feierte ein deutliches Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gegner aus Stern untergebracht.

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Bennet Vogel den Ball ins Netz (29.).

Minute 29: SV Union Heyrothsberge führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es lief nicht gut für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nur drei Spielminuten darauf konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Wöhler (85. Hrachowitz), Peukert, Marks, Taube, Vogel (75. Sensenschmidt), Schmidt (81. Voelckel), Schulze (85. Groth), Schäfer, Schlüter, Kloska

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Riedel (63. Wildenhof), Gläser, Böttcher, Felgenhauer (46. Spilgies), Graupner, Hennings, Abraham (25. Pfitzner), Telge (63. Pakebusch), Unger

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84