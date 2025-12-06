Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Moritz Leonard Hanke (45+2.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 45+2

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Schulze kam rein für Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alexander Vasükov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (70.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Marth, Vogel (67. Vasükov), Voelckel (82. Hrachowitz), Fritz, Hanke (67. Schulze), Schlüter, Taube (70. Gropius), Möser, Marks (76. Wöhler)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Fritsch (63. Schüßler), Brussig, Gallert, Köhler, Rebone, Müller, Wolff, Boeke (78. Naumann), Blümel, Berlin

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48