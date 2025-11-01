Die TSG Grün-Weiß Möser I unter Leitung von Trainer Jens Strübing feierte ein überlegenes Ergebnis über den Roter Stern Sudenburg mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 36 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte einmal Gelb ein (42.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (52.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 52

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (77.). Die Burger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – K. Kloska (82. Preßler), R. Kloska, Pilz, Jentzsch, Nord (70. Rölke), Küllmey (77. Eickhoff), Karbe, Thiele (51. Moratschke), Fähse (70. Henning), Sachs

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Abraham (66. Telge), Böttcher (55. Moushfiq), Pakebusch, Riedel, Hennings, Unger (66. Pfitzner), Gläser (75. Zen Al Abeden), Graupner, Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36