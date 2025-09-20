Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SV Union Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 89 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 89 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger waren den Gästen aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

53. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten später konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey (73. Nord), Pilz, Rieche (46. Eickhoff), K. Kloska, Rick, Thiele (61. Preßler), R. Kloska, Rölke (78. Henning), Sachs, Jentzsch

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schumburg, Kloska, Fritz, Marks, Wöhler (85. Thorand), Peukert, Schulze, Schäfer (61. Hanke), Schlüter, Marth (76. Pinno)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89