Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Die 89 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Robin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Willi Küllmey (53.) erzielt wurde.

53. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Finn Eickhoff den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Burger entschieden. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, K. Kloska, Rieche (46. Eickhoff), Pilz, Sachs, R. Kloska, Rick, Küllmey (73. Nord), Rölke (78. Henning), Thiele (61. Preßler)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Schulze, Schumburg, Wöhler (85. Thorand), Schäfer (61. Hanke), Peukert, Marth (76. Pinno), Fritz, Schlüter, Marks

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89