Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Die 89 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän.

Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Küllmey (73. Nord), R. Kloska, Rick, Rölke (78. Henning), K. Kloska, Pilz, Sachs, Thiele (61. Preßler), Rieche (46. Eickhoff)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth (76. Pinno), Schlüter, Kloska, Peukert, Wöhler (85. Thorand), Schäfer (61. Hanke), Marks, Schulze, Schumburg, Fritz

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89