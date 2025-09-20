Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Willi Küllmey der Torschütze (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Torwart Luca Niclas Rudolf konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten darauf konnte Finn Eickhoff (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Burger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – R. Kloska, Pilz, Sachs, Thiele (61. Preßler), Rölke (78. Henning), Rick, Küllmey (73. Nord), Jentzsch, Rieche (46. Eickhoff), K. Kloska

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth (76. Pinno), Schumburg, Fritz, Schulze, Schäfer (61. Hanke), Peukert, Wöhler (85. Thorand), Marks, Kloska, Schlüter

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89