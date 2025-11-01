Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging die TSG Grün-Weiß Möser I von Trainer Jens Strübing aus dem Kräftemessen mit dem Roter Stern Sudenburg vom Platz.

Möser/MTU. Die 36 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen die Gäste aus Stern mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Jens Strübing, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (42.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (52.).

TSG Grün-Weiß Möser I liegt in Minute 52 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Möser traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Simon Moratschke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Nils Karbe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (77.). Die Burger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – Roter Stern Sudenburg

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey (77. Eickhoff), Thiele (51. Moratschke), Karbe, Sachs, Fähse (70. Henning), Nord (70. Rölke), Pilz, R. Kloska, Jentzsch, K. Kloska (82. Preßler)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Riedel, Graupner, Gläser (75. Zen Al Abeden), Unger (66. Pfitzner), Schimmelpfennig, Böttcher (55. Moushfiq), Abraham (66. Telge), Felgenhauer, Hennings

Tore: 1:0 Kevin Kloska (42.), 2:0 Willi Küllmey (52.), 3:0 Simon Moratschke (74.), 4:0 Nils Karbe (77.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 36