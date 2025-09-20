Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 89 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SV Union Heyrothsberge.

Möser/MTU. Die 89 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Heyrothsberge mit 3:1 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Robin Kloska das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Willi Küllmey den Ball ins Netz (53.).

Es sah nicht gut aus für Heyrothsberge. Aber dann musste der TSG Grün-Weiß Möser I auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Marks nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Finn Eickhoff den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Burger entschieden. In Spielminute 93 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SV Union Heyrothsberge

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Rölke (78. Henning), Jentzsch, R. Kloska, K. Kloska, Küllmey (73. Nord), Rick, Rieche (46. Eickhoff), Pilz, Thiele (61. Preßler)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Wöhler (85. Thorand), Marks, Kloska, Schlüter, Fritz, Schulze, Schumburg, Marth (76. Pinno), Peukert, Schäfer (61. Hanke)

Tore: 1:0 Robin Kloska (39.), 2:0 Willi Küllmey (53.), 2:1 Tom Marks (87.), 3:1 Finn Eickhoff (90.+2); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nils Ole Schäfer, Manuel Stein; Zuschauer: 89