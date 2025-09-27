Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt fuhr der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

In Minute 19 schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Bennet Meinecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. N. Stüber, Kietzmann (64. Dörner), Boese (46. Ninschkewitz), Hamel, Ostwald, Hertel (82. Thorau), Richter, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Meinecke (74. Junge), Günther

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon, Kutz, Iyamu (83. Dolke), Oeding, Alali Alhamad, Schmidt, Aldinar, Schulz, Niemann, Wegelin

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44