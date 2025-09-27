Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Minute 43 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bördeländer Elf erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. N. Stüber, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Hertel (82. Thorau), Hamel, Meinecke (74. Junge), Ostwald, Kietzmann (64. Dörner), Boese (46. Ninschkewitz), Richter, Günther

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (83. Dolke), Schmidt, Kutz, Oeding, Alali Alhamad, Niemann, Schulz, Wegelin, Simon, Aldinar

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44