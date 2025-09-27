Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Minute 43 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nach wenigen Momenten gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bördeländer zu entscheiden (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (46. T. C. Stüber), Kietzmann (64. Dörner), Ostwald, Günther, T. N. Stüber, Hertel (82. Thorau), Hamel, Meinecke (74. Junge), Richter, Boese (46. Ninschkewitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schmidt, Aldinar, Schulz, Oeding, Alali Alhamad, Kutz, Simon, Iyamu (83. Dolke), Niemann, Wegelin

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44