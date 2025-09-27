Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Aber die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Bennet Meinecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

43. Minute TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel (82. Thorau), Boese (46. Ninschkewitz), Hamel, Richter, Kietzmann (64. Dörner), Günther, Ostwald, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Meinecke (74. Junge), T. N. Stüber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (83. Dolke), Kutz, Aldinar, Oeding, Niemann, Wegelin, Simon, Schulz, Alali Alhamad, Schmidt

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44