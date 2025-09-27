Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Doch die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Bennet Meinecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

43. Minute TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Schon fünf Minuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. N. Stüber, Hertel (82. Thorau), Richter, Hamel, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Kietzmann (64. Dörner), Boese (46. Ninschkewitz), Ostwald, Günther, Meinecke (74. Junge)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Niemann, Alali Alhamad, Aldinar, Oeding, Schulz, Wegelin, Simon, Iyamu (83. Dolke), Schmidt

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44