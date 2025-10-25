Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 0:3 (0:3) besiegt.

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

In Minute 16 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gerät 0:2 ins Hintertreffen – 20. Minute

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Mathias Rhode den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (84. Ninschkewitz), Günther, Richter, Pflug (46. Schmidt), Ostwald, Kietzmann (46. Jakobs), T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Braunert, Hertel, Junge (46. Brösel)

Magdeburger SV Börde: König – Schuster (46. Müller), Gallert, Kreutzer, Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Brussig, Liedtke, Lange, Blümel, Köhler (46. Johne)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45