Für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete der 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert knapp gegen TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 39 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Schäfer, Hamel, Hertel (78. Zöbisch), Kietzmann, Schmidt, Braunert, Seydlitz (70. Volk), Stegemann (57. Dörner), Brösel (57. Kemp)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Karbe (90. Kolodziej), Fähse (46. Eickhoff), Rieche (67. Eurich), Thiele, Kloska (84. Friedhoff), Moratschke, Sachs, Rick, Jentzsch

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39