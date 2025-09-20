Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Trainer Felix Narr feierte einen deutlichen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Niederndodeleben ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Niederndodelebener gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dean Joel Dreiling das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Mai den Ball ins Netz (12.).

TSV Niederndodeleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – 12. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (78.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (46. Gottschalk), Ahlemann, Felgentreff (64. Bergmann), Dreiling, Schott (76. Schädel), Nötzold, Biermanski (64. K. Husnik), Frank, Jebsen (68. Ferl), Mai

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Boese, Ninschkewitz (87. Junge), Hamel (79. Zahn), Kietzmann, Zöbisch, Ostwald (57. Kemp), Braunert (46. Brösel), Hertel, Baartz

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65