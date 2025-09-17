Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Zuschauern über einen soliden 3:1 (3:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

TSV Niederndodeleben erkämpft einen Heimsieg gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1

Hohe Börde/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielbeginn lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und brachte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik, Frank, Lüddeckens (67. Bergmann), Mai, Jebsen (46. Ferl), Schott, Felgentreff (61. Müller), Dreiling (73. Bittner), Biermanski (73. K. Husnik), Ahlemann

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Wald (46. Schmidt), Kutz, Simon, Alali Alhamad (82. Chowson), Reuper, Niemann, Klawunn (65. Aldinar), Schulz, Hildebrandt (73. Heinemann)

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110