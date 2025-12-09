Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg heimste der TSV Niederndodeleben am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Irxleben/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

In Minute 11 schoss Mark Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Spieler Nummer 14 der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Niederndodeleben gegen SV Seilerwiesen Magdeburg – 47. Minute

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 14, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Niederndodelebener zu entscheiden (58.). Der TSV Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Stridde, Zoll, Tamaan (82. Tilche), Gropius, Skorsetz (85. Lücke), Dreiling (90. Ebeling), Theele, Grzenda, Schröder

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63