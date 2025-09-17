Der TSV Niederndodeleben errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. In einer überraschenden Wende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Magdeburgern eine unerwartete Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

Minute 24 TSV Niederndodeleben auf Augenhöhe mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Dean Joel Dreiling (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (73. K. Husnik), K. Husnik, Felgentreff (61. Müller), Mai, Jebsen (46. Ferl), Dreiling (73. Bittner), Schott, Ahlemann, Frank, Lüddeckens (67. Bergmann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad (82. Chowson), Wald (46. Schmidt), Simon, Kutz, Schulz, Oeding, Reuper, Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Niemann

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110