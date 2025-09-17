Der TSV Niederndodeleben errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Erfolg für das Team aus Niederndodeleben.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

Minute 24 TSV Niederndodeleben gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Dean Joel Dreiling den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Niederndodelebener entschieden. Der TSV Niederndodeleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik, Ahlemann, Mai, Felgentreff (61. Müller), Frank, Schott, Dreiling (73. Bittner), Jebsen (46. Ferl), Biermanski (73. K. Husnik), Lüddeckens (67. Bergmann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Schulz, Oeding, Simon, Kutz, Alali Alhamad (82. Chowson), Wald (46. Schmidt), Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Niemann, Reuper

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110