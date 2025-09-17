Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der TSV Niederndodeleben vor 110 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:1)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Hohe Börde/MTU. In einer unverhofften Wende hat der TSV Niederndodeleben nach einem deutlichen Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Niederndodelebener Gastgeber bereit: 18 Minuten nach Spielbeginn lenkte Kenneth-Leif Husnik den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Magdeburgern unerwartet die Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

24. Minute TSV Niederndodeleben gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (73. K. Husnik), Schott, Felgentreff (61. Müller), Lüddeckens (67. Bergmann), Dreiling (73. Bittner), Ahlemann, Jebsen (46. Ferl), K. Husnik, Frank, Mai

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Schulz, Oeding, Hildebrandt (73. Heinemann), Wald (46. Schmidt), Alali Alhamad (82. Chowson), Klawunn (65. Aldinar), Simon, Niemann, Reuper

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110