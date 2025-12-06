Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Niederndodeleben am Samstag nicht, als er sich vor 104 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I verabschieden musste.

TSV Niederndodeleben unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das Spiel zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 90+5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben musste dreimal Gelb hinnehmen. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (90.+5). Der TSV Niederndodeleben rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Komorous (68. Bergmann), Ahlemann, Gottschalk, Bittner, Biermanski, Schott, Müller (72. Farkas), Frank, Dreiling

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele, Küllmey, Kloska, Rick, Jentzsch, Rieche (68. Friedhoff), Nord (55. Eickhoff), Kloska, Moratschke (87. Fähse), Pilz

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104