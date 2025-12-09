Dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Eintracht Gommern mit 5:2 (2:2) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Fischer den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 25. Minute

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Die Partie blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Reuper den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile, Rasche, Alali Alhamad, Reuper, Kutz (79. Ladewig), Schmidt (86. Kleinau), Klawunn (69. Wegelin), Fischer, Iyamu, Schulz

SV Eintracht Gommern: Werban – Thauß, Sindermann (87. Schmidt), Schellbach (79. Randel), Hoppe (71. Balla), Schmidt, Engel (90. Garnatz), Thiem, Werban, Napiontek, Hübener

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42