Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 42 Zuschauern über einen soliden 5:2 (2:2)-Sieg gegen den SV Eintracht Gommern freuen.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:2 (2:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Fischer den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 25 Minuten 2:0

Tor Nummer drei schoss Ruben Hübener für Gommern (35.). Die Partie blieb spannend. Alexander Schellbach (Gommern) traf in Minute 41. Felix Reuper traf für Magdeburg-Neustadt (61). Lennart Wegelin traf für Magdeburg-Neustadt (73). Spielstand 4:2 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Reuper, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 auszubauen (86.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Eintracht Gommern

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schmidt (86. Kleinau), Theile, Fischer, Alali Alhamad, Rasche, Iyamu, Reuper, Kutz (79. Ladewig), Klawunn (69. Wegelin), Schulz

SV Eintracht Gommern: Werban – Sindermann (87. Schmidt), Napiontek, Thiem, Thauß, Hoppe (71. Balla), Schmidt, Hübener, Schellbach (79. Randel), Werban, Engel (90. Garnatz)

Tore: 1:0 Philipp Christian Kutz (5.), 2:0 Stefan Fischer (25.), 2:1 Ruben Hübener (35.), 2:2 Alexander Schellbach (41.), 3:2 Felix Reuper (61.), 4:2 Lennart Wegelin (73.), 5:2 Felix Reuper (86.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Jonathan Stern, Dean Elias Gebhardt; Zuschauer: 42