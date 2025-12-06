Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 2:1 (2:0) knapp.

In Minute 17 schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt führt nach 39 Minuten 2:0

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu verschaffen (58.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu (30. Wegelin), Klawunn (75. Rohde), Kutz (90. Koopmann), Alali Alhamad, Reuper (90. Ladewig), Fischer, Oeding, Rasche, Hildebrandt, Schulz

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter, Winkelmann, Schwarz, Selent (46. Mootz), Wendland (85. Thielecke), Zywotek (46. Rein), Harnau, Dethlefsen, Schlieter (90. Deike), Krüger

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72