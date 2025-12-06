Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Magdeburger gewannen knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Altenweddingen.

Stefan Fischer traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

39. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Führung auf 2:0 aus

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jannes Krüger (Altenweddingen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (58.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Iyamu (30. Wegelin), Alali Alhamad, Rasche, Reuper (90. Ladewig), Hildebrandt, Kutz (90. Koopmann), Fischer, Schulz, Klawunn (75. Rohde)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Dethlefsen, Schwarz, Winkelmann, Harnau, Wendland (85. Thielecke), Zywotek (46. Rein), Krüger, Richter, Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz)

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72