Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 2:4 (1:3).

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Carlo Bernd Köhler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (75.). Damit war der Triumph der Eilslebener entschieden. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon (46. Zarek), Aldinar (81. Hejhemo), Richard, Oeding, Niemann, Koopmann, Wald (76. Ladewig), Alali Alhamad, Kutz, Schulz

Eilslebener SV: Schmidtke – Hasse (73. Falk), Wittek, Bach, Niebuhr, Bockwoldt, Hampel (85. Roloff), Jakobs (82. Weber), Haus (54. Ruprecht), Matthies (64. Köhler), Badeleben

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58