Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 34 Zuschauern mit 3:5 (1:3) gegen den MSC Preussen verabschieden musste.

Artem Kulinich traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Kulinich der Torschütze (26.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – 26. Minute

Dann verbuchten die Magdeburger einen zusätzlichen Erfolg. Ihab El Zayat schoss und traf in der 30. Spielminute. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Paul Niemann traf in Minute 37 per Strafstoß. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:4. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Magdeburgern, die Dominanz der Preussener nochmal herauszufordern. Philipp Christian Kutz schoss und traf in der 66. Spielminute. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Kutz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (73.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Theile (80. Schmidt), Schulz, Oeding, Iyamu, Niemann, Kutz, Simon, Rohde (61. Klawunn), Hildebrandt, Alali Alhamad

MSC Preussen: – El Zayat, Preuss, Al Mori, Norenko, Dervishaj, Tischer (68. Chebli), Kulinich (78. Volkmer), Gjoci (68. Rezai), Farho, Haxhiu

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34