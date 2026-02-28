Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 2:4 (1:3).

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr (Eilslebener SV) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Niebuhr (19.) erzielt wurde.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Carlo Bernd Köhler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Eilslebener gesichert. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Niemann, Oeding, Wald (76. Ladewig), Koopmann, Richard, Alali Alhamad, Schulz, Simon (46. Zarek), Aldinar (81. Hejhemo)

Eilslebener SV: Schmidtke – Jakobs (82. Weber), Hasse (73. Falk), Wittek, Haus (54. Ruprecht), Matthies (64. Köhler), Hampel (85. Roloff), Bach, Badeleben, Niebuhr, Bockwoldt

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58