Für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jens Strübing am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Rieche mit einem Strafstoß für Möser traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Vinzent Rasche der Torschütze (45.).

1:1 im Duell zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und TSG Grün-Weiß Möser I – Minute 45

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Willi Küllmey, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Burger Team den Sieg zu bescheren (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Alali Alhamad, Reuper, Iyamu, Fischer, Kutz, Rasche, Rohde (58. Hildebrandt), Schulz, Oeding

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Eickhoff, Küllmey, Sachs, Thiele (77. Henning), Rieche (59. Nord), Rick, Moratschke, Kloska, Jentzsch

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54