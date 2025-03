Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der BSV 79 Magdeburg und der SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag 8:2 (5:2) getrennt.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Alain Zidane Nsangou das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz (15.).

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 15

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage schoss und traf in Minute 20, gefolgt von Fynn Kokert (22.). So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Stridde versenkte den Ball in Spielminute 30 ein weiteres Mal. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Nsangou verschaffte seinem Team vier weitere Tore (31., 40., 60., 66.). Spielstand 7:2 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Nsangou (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (68.). Mit 8:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 75 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Spiering, Kokert (76. Kasper), Glage, Nsangou (70. Herbst), Hartwig, Klinzmann, Dreiling (46. T. Bansemer), Ellrich (74. Tornow), Ngou, Krüger

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Seegers, Tilche (46. Rettinger), Stridde (67. Lentz), Meyer, Rother, Gropius, Repp, Thomas (46. Holtz), Bader

Tore: 1:0 Alain Zidane Nsangou (13.), 1:1 Daniel Stridde (15.), 2:1 Philipp Glage (20.), 3:1 Fynn Kokert (22.), 3:2 Daniel Stridde (30.), 4:2 Alain Zidane Nsangou (31.), 5:2 Patrick Ellrich (40.), 6:2 Patrick Ellrich (60.), 7:2 Alain Zidane Nsangou (66.), 8:2 Alain Zidane Nsangou (68.); Zuschauer: 24