Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Minute 64: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

19 Minuten nach der Pause konnte Platz (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Hamann (63. Möller), Struckmeyer (61. Bode), Pflug (66. Rink), Deiters, Stertz (46. Pathak), Brunner, Spannaus (83. Gabriel), Filippov, Rieneckert, Beti

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert (83. Al-Ali), Wiedenbein (76. Wenig), Dannhauer, Platz, Conrad (46. Lippoldt), Theile (83. Wanka), Genschmar, Stender, Allner (76. Menge), Tunsch

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56