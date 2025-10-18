Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Wernigerode an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Blankenburger FV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Simon Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (46.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Julian Yannik Matthes (56.) erzielt wurde.

Germania Wernigerode liegt 0:2 im Rückstand – 56. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Daniel Thiel kam rein für Alexander Mock und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der allerletzten Minute konnte Louis Lepetit (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Blankenburger als Sieger vom Platz. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – S. Seil, Wagner (55. C. Seil), Kugenbuch, A. Seil, Mittag, Müller (80. Stechhahn), Mock (61. Thiel), Hahne (55. Blume), Deunert, Krokowski

Blankenburger FV: Effler – Müller, Krause (38. Kupke), Kuhbach, Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Alhndi (73. Alhndi), Matthes (60. Schnabel), Schwarzenberg, Huch (68. Lepetit), Schröder

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85