Thale/MTU. Vor 81 Zuschauern hat sich das Team von Sven Gabriel mit 0:4 (0:1) gegen Oschersleben geschlagen geben müssen.

In Minute 15 schoss Martin Gödecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen II steckte einmal Gelb ein (15.). In der zweiten Halbzeit setzte Oschersleben noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Gödecke.

SV 1890 Westerhausen II liegt 0:2 zurück – 53. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Minute 55: Oschersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Niclas Müller ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 15

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Mykola Rus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Oscherslebener SC wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Oscherslebener SC

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Borchardt (70. A. Weickert), Maulhardt, Dos Anjos Bispo, Blume (55. Z. Weickert), Lindenberg, Sidibe (70. Gottschalck), Stender, Fricke, Stockhaus (82. Sokoudjou Kemegne), S. Werner

Oscherslebener SC: Lenhard – Rus, Müller, Künne (63. Klein), Doerge (81. Niebuhr), Kittel, Daxha (63. Specht), Lessmann, Neugebauer, Krausmann (81. Welz), Gödecke

Tore: 0:1 Martin Gödecke (15.), 0:2 Martin Gödecke (53.), 0:3 Niclas Müller (55.), 0:4 Mykola Rus (66.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Neo Bergmann; Zuschauer: 81