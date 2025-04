Eine deutliche Schlappe erlitt der SV 1890 Westerhausen II an diesem Donnerstag auf heimischem Platz gegen den Oscherslebener SC. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 81 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Martin Gödecke traf für den Oscherslebener SC in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Gödecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (53.).

SV 1890 Westerhausen II sieht sich 0:2 im Rückstand – 53. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 55: Oschersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Niclas Müller ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 15

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mykola Rus (Oschersleben) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 4:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Oscherslebener SC wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Oscherslebener SC

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Dos Anjos Bispo, Maulhardt, Stockhaus (82. Sokoudjou Kemegne), Blume (55. Z. Weickert), S. Werner, Sidibe (70. Gottschalck), Borchardt (70. A. Weickert), Lindenberg, Stender, Fricke

Oscherslebener SC: Lenhard – Krausmann (81. Welz), Neugebauer, Müller, Künne (63. Klein), Kittel, Doerge (81. Niebuhr), Daxha (63. Specht), Rus, Lessmann, Gödecke

Tore: 0:1 Martin Gödecke (15.), 0:2 Martin Gödecke (53.), 0:3 Niclas Müller (55.), 0:4 Mykola Rus (66.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Lutz Schmidt, Neo Bergmann; Zuschauer: 81