Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das Match zwischen Bernburg und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Sebastian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (64.). Die Staßfurter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lukas Hengstmann der Torschütze (78.).

SV Einheit Bernburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 78. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Tolle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (85.). Damit war der Sieg der Staßfurter gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Schaaf, Salehzada (46. Homri), Ehrich, Kupka (55. Lorenz), Haiduk, Walter (70. Schwarz), Fischer, Krüger, Apel (76. Kohl)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Maier (75. Früchtel), Hoppmann (86. Wolter), Ulze (80. Raschek), Tolle, Hengstmann, Bock, Camsky, Pfau, Machacek

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115