Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Vor 115 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0) gegen Atzendorf/Förderstedt geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut angelaufen, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Minute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

SV Einheit Bernburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 78

Der Siegeszug der Staßfurter brach nicht ab. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Tolle den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (85.). Damit war der Triumph der Staßfurter gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Apel (76. Kohl), Kupka (55. Lorenz), Salehzada (46. Homri), Krüger, Walter (70. Schwarz), Ehrich, Fischer, Pundzin, Haiduk, Schaaf

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Maier (75. Früchtel), Ulze (80. Raschek), Bock, Hoppmann (86. Wolter), Pfau, Tolle, Hengstmann, Camsky, Machacek

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115