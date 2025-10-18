Eine bittere Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 115 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Tolle (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Bereits eine Minute darauf konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Staßfurter den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Haiduk, Krüger, Apel (76. Kohl), Salehzada (46. Homri), Walter (70. Schwarz), Fischer, Schaaf, Kupka (55. Lorenz), Pundzin

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Camsky, Machacek, Pfau, Bock, Maier (75. Früchtel), Hoppmann (86. Wolter), Smetana, Hengstmann, Ulze (80. Raschek), Tolle

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115