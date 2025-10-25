Eine deutliche Schlappe erlitt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Osterwieck. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 127 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Die Ilsenburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zwei Minuten nach Spielstart von Nick Urban ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Osterwieckern eine unverhoffte Führung (2.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz (10.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sieht sich 0:2 im Rückstand – 10. Minute

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (70.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Reuss (86. Sielaff), Berndt, Donner, Kuthe (74. Kiefer Morobel), Klaus, Hinze (56. Waldmann), Abel, Hotopp, Hanns, Urban

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Meyer, Dzial, Krumpach, Klein, Badstübner (65. Schmidt), Kessler (65. Bormann), Hildach, Gens, Steinke, Diefert (65. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127