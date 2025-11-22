Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Gastgeber SV Darlingerode/Drübeck gegen den SV Einheit Bernburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Darlingerode/Drübeck und SV Einheit Bernburg ist auf Augenhöhe geendet.

Alexander Weber traf für den SV Einheit Bernburg in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

1:1 Ausgleich im Spiel SV Darlingerode/Drübeck gegen SV Einheit Bernburg – Minute 62

Das rettende Tor für den SV Darlingerode/Drübeck fiel 17 Minuten nach der Pause, als Max Boje den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Ilsenburger Team errang (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Darlingerode/Drübeck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Einheit Bernburg

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Röder, Niehoff, Gallert (46. Keil), Mahrholz, Stretzel, Lüderitz (52. Bressel), Boje, Wachsmuth, Braitmaier, Trute

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger (52. Homri), Krug, Weber, Ehrich (46. Kohl), Fischer, Haiduk, Kupka (63. Krug), Pundzin, Schule, Kuhn

Tore: 0:1 Alexander Weber (19.), 1:1 Max Boje (62.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Stefan Mattauch, Leonard Friedrich; Zuschauer: 30