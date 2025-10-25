Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Duell mit der Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und der Germania Wernigerode mit einem Remis.

Marc-Benjamin Müller (Germania Wernigerode) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

78. Minute ZLG Atzendorf/Förderstedt gleichauf mit Germania Wernigerode – 1:1

33 Minuten nach der Pause konnte Lukas Hengstmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Atzendorf/Förderstedt erreichen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Tolle (65. Jesse), Pfau, Ulze, Camsky, Früchtel, Hengstmann, Bock, Smetana, Machacek, Hoppmann

Germania Wernigerode: Berger – Müller, Kugenbuch, Hahne, Krokowski, Deunert (76. Stechhahn), Mock, Seil, Sölle (64. Kubanek), Mittag (44. Thiel), Wagner

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51