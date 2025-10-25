Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen die Germania Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und der Germania Wernigerode mit einem Remis.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marc-Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 78 ZLG Atzendorf/Förderstedt auf Augenhöhe mit Germania Wernigerode – 1:1

Das rettende Tor für die ZLG Atzendorf/Förderstedt fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lukas Hengstmann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Staßfurter Team errang (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Tolle (65. Jesse), Früchtel, Pfau, Bock, Hengstmann, Ulze, Machacek, Smetana, Camsky

Germania Wernigerode: Berger – Müller, Wagner, Deunert (76. Stechhahn), Kugenbuch, Sölle (64. Kubanek), Mock, Krokowski, Seil, Mittag (44. Thiel), Hahne

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51