Der 1. FSV Nienburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Langenstein mit 1:4 (0:2).

Nienburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Kevin Rappe traf für den SV Langenstein in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz (22.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es lief nicht gut für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Daniel Holtzheuer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (81.). Damit war der Erfolg der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Kümmel (69. Reichel), Hensel, Zenker, Schmilorz, Günther, Finze (78. Kober), Dobrin, Ebeling (52. Schmidt), Lehmann (52. Lietz), Neumeister

SV Langenstein: Eitz – Götting (82. Schulmeyer), Bellan (60. Liebing), Krumnow, Priese, Neutzner (65. Holtzheuer), Pinta (60. Eska), Schulze, Gifhorn (82. Herrmann), Rappe, Hanke

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40